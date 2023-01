Kiev | ' I russi cercano di avanzare marciando sui cadaveri dei loro soldati'

Adnkronos

...di documentari sull'invasione dell' Ucraina e la lotta contro l'ideologia " neo - nazista" di... Al ministero della Difesa è stato ordinato di assistere i registiche realizzeranno ...... ma, nonostante l'aperto entusiasmo con cui è stato accolto ae in Occidente, sembra avere più ...che l'operazione ucraina sia stata efficace anche per via di errori commessi dagli ufficiali, ... Ucraina, Kiev: "Russia prepara attacco da est e nord" Il bilancio è per la Russia il più grave sofferto in un singolo attacco dall’inizio delle operazioni in Ucraina, ma, nonostante l’aperto entusiasmo con cui è stato accolto a Kiev e in Occidente, ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-cee5b10f-deea-8c7d-d2ad-8073b42f46 ...