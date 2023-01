Agenzia ANSA

Secondo il sesto aggiornamento sulla siccità in, pubblicato dall'a dicembre e segnalato oggi dal sito del quotidiano The Standard, le cause principali della malnutrizione sono l'...... ha dichiarato Andrea Iacomini, portavoce diItalia. Piogge einondazioni in gran parte del ... Intanto ilsta sperimentando la peggiore siccità in 40 anni. La fragilità politica, gli impatti ... Kenya: Unicef, 4,5 milioni di persone gravemente malnutrite - Africa La peggiore siccità degli ultimi 40 anni in Kenya sta portando seriamente al rischio di morte per fame oltre 4,5 milioni di persone nelle regioni aride e semi-aride del paese, di cui già più di due mi ...(ANSAmed) - ROMA, 30 DIC - "Oggi, ci sono più bambini bisognosi di assistenza umanitaria che in qualsiasi altro momento dalla Seconda guerra mondiale. In tutto il pianeta, i bambini e le loro famiglie ...