Ken Block perde la vita | fatale incidente sulla neve

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il team Hoonigans, di cui Kenfaceva parte, ha appena dato il triste annuncio: il campione di rally e star di Youtube si è spento all’età di 55 anni. La causa del decesso è stata unin motoslitta mentre l’atleta si trovava a Park City, all’interno del suo ranch personale nello Utah. “È con il nostro più profondo rammarico che possiamo confermare che Kenè morto oggi in unin motoslitta. Ken era un visionario, un pioniere e un’icona. E, cosa più importante, un padre e un marito. Ci mancherà incredibilmente. Per favore, rispettate la privacy della famiglia in questo momento mentre sono in lutto” è il triste commiato d’addio del suo team.non era solo un grande pilota e un carismatico personaggio televisivo: dopo aver co-fondato l’azienda di ...

