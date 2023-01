Ken Block è morto in un incidente in motoslitta. Addio alla star YouTube di 'Gymkhana'

La Gazzetta dello Sport

Il pilota americano di rally aveva 55 anni. Nella sua carriera partecipazioni e successi agli X - Games, Dakar e Mondiale WRC. Aveva corso anche a ...Imprenditore di successo con il suo marchio DC Shoes , pilota di rally , appassionato di motocross, snowboard e skateboard.è stato tante cose nella sua vita, certamente rimarrà un'icona degli sport estremi e del mondo dei motori. Il re della Gymkhana , i cui video hanno tenuto attaccato a pc e smartphone ... Morto Ken Block, incidente in motoslitta per il re dei traversi Il pilota americano di rally aveva 55 anni. Nella sua carriera partecipazioni e successi agli X-Games, Dakar e Mondiale WRC. Aveva corso anche a Monza ...Morto Ken Block: Oggi è arrivata la triste notizia, il pilota di Rally è deceduto dopo un incidente in moto slitta.