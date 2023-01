Ken Block è morto a 55 anni dopo un’incidente in motoslitta | è stato un’icona del mondo dei motori

(Di martedì 3 gennaio 2023) Imprenditore di successo con il suo marchio DC Shoes, pilota di rally, appassionato di motocross, snowboard e skateboard. Kentante cose nella sua vita, certamente rimarràdegli sport estremi e deldei. Il re della Gymkhana, i cui video hanno tenuto attaccato a pc e smartphone migliaia di appassionati per. Kena 55in in un incidente con unasulle neve dello Utah. La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dallo sceriffo della contea di Wasatch: “Stava guidando unasu un pendio ripido quando il mezzo si è capovolto, atterrando su di lui. Èdichiaratosul posto per le ...

Moto.it

ROMA -è scomparso all'età di 55 anni . Il pilota statunitense è stato vittima di un tragico incidente mentre si trovava in motoslitta tra le nevi dello Utah. L'evento si è poi rivelato fatale, ...È morto il pilota di rally, famoso anche grazie ai suoi video su Youtube. Nella notte tra lunedì e martedì l'incidente in motoslitta nello Utah, nella contea di Wasatch, che gli è costato la vita. Aveva 55 anni, ... È morto Ken Block: fatale un incidente in motoslitta ROMA - Ken Block è scomparso all'età di 55 anni. Il pilota statunitense è stato vittima di un tragico incidente mentre si trovava in motoslitta tra le nevi dello Utah. L'evento si è poi rivelato fatal ...Roma, 3 gen. (Adnkronos) - Ken Block, campione di rally e star di YouTube, è morto all'età di 55 anni in un incidente in motoslitta nella contea di Wasatch, Utah, negli Stati Uniti. In base ...