Kelly Kelly sull’accusa di tradimento mossa da Karen Jarrett | “Io e Kurt eravamo solo colleghi”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il social network Twitter è diventato negli anni recenti una pentola a pressione, capace di esplodere da un momento all’altro con scandali, accuse liti degne dello Jerry Springer show. E il mondo del Wrestling non fa alcuna differenza. Recentemente ha fatto scalpore un tweet diJarret (ex moglie diAngle ed attuale consorte di Jeff), in cui chiariva alcuni punti sulla sua relazione con Double J.che il chitarrista biondo platino l’avrebbe “rubata” alle braccia dell’eroe olimpico circa dieci anni fa, la donna ha precisato: “È divertente e allo stesso tempo triste come tutto questo sia stato tenuto nascosto per tutti questi anni. Jeff non mi ha rubato dalle braccia di nessuno. Dawn Marie,e Dean Nesiden ...