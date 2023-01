(Di martedì 3 gennaio 2023) Bonaventura spera di trovare l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno con la. Intanto i viola hanno definito...

Calciomercato.com

A quanto parte, il suoè stato annunciato all'ultimo momento. Ha anche pubblicato una nuova ... Urgant interpreta, personaggio basato sulle opere di Astrid Lindgren, l'autrice di Pippi ......LAZIO Pellegrini Sallai Lasagna ATALANTA Osorio Beukema Szymanski FIORENTINA Cortes Demme... Quasi sfumata la pista Ziyech, ilnuovo è il brasiliano Angelo Gabriel, del Santos. Mercato: il ... Karlsson: nome nuovo per la Fiorentina | Mercato Brutte notizie per Napoli e Fiorentina, le due squadre che avevano acceso i riflettori su Jesper Karlsson. Brutte notizie per Napoli e Fiorentina, le due squadre che avevano acceso i riflettori su Jes ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:52 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! 13:51 Nel Tour de Ski Klaebo guida con 27’ ...