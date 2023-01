(Di martedì 3 gennaio 2023) L’Astonè interessata a Weston, centrocampista statunitense di proprietà della. I dettagli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’Astonavrebbe messo gli occhi su Weston. Lasarebbe pronta a lasciare andare il centrocampista statunitense a patto che arrivi una proposta economicamente adeguata. Sempre secondo il noto giornalista di Sky Sport, anche in caso di cessione i bianconeri non torneranno sul mercato a meno di nuovi infortuni. Allegri, anche grazie alle prestazioni di Miretti e Fagioli, è infatti convinto di essere abbastanza coperto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Juventus sarebbe pronta a lasciare andare il centrocampista statunitense a patto che arrivi una proposta economicamente adeguata. Sempre secondo il noto giornalista di Sky Sport, anche in caso di cessione i bianconeri non torneranno sul mercato a meno di nuovi infortuni. Allegri, anche grazie alle prestazioni di Miretti e Fagioli, è infatti convinto di essere abbastanza coperto. Forte come sembra essere Carnesecchi sul quale è grande l'interesse della Juventus. Pagliuca però dà un consiglio all'estremo difensore di proprietà dell'Atalanta: non scegliere i bianconeri. Juventus, interessamento dell'Aston Villa per McKennie. Calciomercato, continua la "lotta" tra Juventus e Real Madrid. Il giocatore ha preso la sua decisione: ecco dove giocherà.