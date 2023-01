Juventus-Cremonese | Allegri prepara la sfida | ” Partita complicata” Poi il retroscena su Pogba

Tuttosport

Commenta per primo Lasi avvicina alla partita contro la, primo impegno del nuovo anno e di una seconda parte di stagione che darà risposte importanti sotto diversi punti di vista. Dopo i Mondiali , ...Mercoledì 4 gennaio Salernitana - Milan 12:30 Sassuolo - Sampdoria 12:30 Spezia - Atalanta 14:30 Torino - Verona 14:30 Lecce - Lazio 16:30 Roma - Bologna 16:3018:30 Fiorentina - ... Cremonese-Juventus, probabile formazione: più Brasile che Argentina... La Juventus rimane sotto la lente d'ingrandimento per la questione bilancio: Massimo Pavan pone l'accento anche sulla Roma ...In conferenza: «Pogba sta correndo, per ora il ginocchio non dà fastidio, tra 15-20 giorni potrà rientrare. Il Napoli è nettamente favorito ma ci sono tanti punti» Il tecnico della Juventus, Massimili ...