Juve-Toro | scatta il derby di mercato per un baby-bomber

Il Torinese

C'è Lukaku, ed è la novità più grande, ma c'è soprattutto ilMartinez, campione del mondo, per ... il Napoli ha scoperto il gusto acre della sconfitta, per quanto in amichevole, dellameglio ...Ma il 2022 è stato anche l'anno che ha visto gli 'zero tituli' della, con l'inchiesta ... mentre è stata l'ennesima stagione di galleggiamento deldi Urbano Cairo , nonostante l'indubbia ... Riparte la serie A: Juve e Toro in campo Tanti dubbi di formazione per Allegri ancora alle prese con il caso infortuni. Granata privi di Pellegri, ma con un Vlasic in stato di grazia ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...