Calcio News 24

La Juventus vorrebbe rinnovare il contratto di Adrien Rabiot, con Massimiliano Allegri che vorrebbe tenere il centrocampista a tutti i costi La Juventus vorrebbe rinnovare il contratto di Adrien ...Il Bournemouth è la squadra che ha mosso ipiù concreti tanto che nei prossimi giorni ... Con l'eventuale cessione di McKennie laproverebbe a chiudere Fresneda dal Real Valladolid come ... Juve, passi in avanti per il rinnovo di Rabiot: le ultime Rinnovo Rabiot, la Juve non molla e prepara la super offerta per il centrocampista francese in scadenza a giugno. Tutti i dettagli La Juve non ha alcuna intenzione di mollare Adrien Rabiot e per quest ...Con l’apertura della finestra invernale che durerà sino alla fine di questo mese il nuovo dg, prossimo ad, si deve coordinare con l’area sportiva: Cherubini-Allegri ...