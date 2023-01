Juve | Nicolussi Caviglia alla Salernitana | Cremonese-Spezia per Bonazzoli

Calciomercato.com

La Salernitana valuta i nomi per rinforzare il centrocampo ed il possibile nome arriva dalla scuderia della Juventus . Si tratta di HansCaviglia , giocatore classe 2000 di proprietà dei bianconeri e attualmente in prestito al Sudtirol . Secondo Sky Sport , il suo nome è in cima alla lista di Morgan De Sanctis., interesse dello Spezia perCaviglia Altro obiettivo della Juventus è quello di far crescere i giovani e farli diventare dei calciatori importanti per il futuro ma anche per il ... Juve, Nicolussi Caviglia alla Salernitana: Cremonese-Spezia per ...