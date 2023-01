Juve | nel ruolo di ds il preferito è Massara

Leggi su calcionews24

(Di martedì 3 gennaio 2023) Lantus inizia a gettare le basi per la dirigenza della prossima stagione. Ilper ildi ds èLantus vuole iniziare a costruire la nuova dirigenza per la prossima stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport, il profiloper ildi ds sarebbe quello di Fredric. Il dirigente del Milan ha un buonissimo rapporto con Massimiliano Allegri e si conoscono dai tempi del Pescara. Inoltre, le sue conoscenze in lingue e della città di Torino (dove è nato e cresciuto), rendono il 54enne la figura perfetta per questo. L'articolo proviene da Calcio News 24.