Juve | McKennie può partire | la risposta ai sondaggi

Tuttosport

Borussia Dortmund e Bournemouth hanno bussato alla porta della Juventus per, ma il centrocampista americano ha declinato gli inviti. Per soldi e per fama, detto in ... Lalo lascerebbe ...La buona notizia per lainvece arriva da Federico Chiesa , che è regolamente a disposizione. ... Mentre la terza alternativa è Weston, che però sarebbe fuori ruolo. Massimiliano Allegri, ... McKennie-Dortmund: 30 milioni di motivi per la Juventus L'Aston Villa guarda alla Serie A e punta il centrocampista della Juventus Weston McKennie. Il centrocampista americano, protagonista anche al Mondiale in Qatar con gli Stati Uniti, interessa alla squ ...Weston McKennie al centro del mercato in uscita della Juventus. Secondo quanto riporta Sky, oltre al Dortmund ci sarebbe una nuova pretendente per ...