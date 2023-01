Calciomercato.com

Massara è il profilo giusto per la Signora, conosce quattro lingue (oltre al francese che padroneggia come l'italiano grazie alle origini della, anche inglese, tedesco e spagnolo) e anche ...... che tenta il tutto per tutto per il rinnovo di Adrien Rabiot: 'che offerta', con 7 milioni ... 'Qui si fa la(o si va a casa)'. Intanto, Lautaro Martinez lancia la sfida: 'Tutta la grinta ... Juve, mamma che offerta a Rabiot: le cifre e le alternative Su Gazzetta spazio anche ad altri tre giocatori in scadenza. Di Maria: Ha firmato per un anno, perché vorrebbe chiudere la carriera in Argentina, ma mai ...I bianconeri non vogliono perdere il francese, ma ci sarà da trattare anche con la madre-agente per la commissione alla firma. Intanto si aspettano ...