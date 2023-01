Juve | i convocati per la Cremonese | out Di Maria | ci sono Paredes e Chiesa

(Di martedì 3 gennaio 2023) Le scelte di Allegri per idellain vista della partita con la: out diciLaha reso nota la lista deiper la sfida contro laalla ripresa della Serie A. Niente Di, che ha preso una botta in allenamento, mentre ci saranno. Di seguito la lista completa. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, PerinDifensori: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani, BarbieriCentrocampisti: Locatelli, McKennie, Kostic, Mizeti, Rabiot,, Fagioli, BarrenecheaAttaccanti:, Milik, Kean, Soulé, Iling-Junior. L'articolo proviene da Calcio News 24.

