Juve | Di Maria indisponibile | salta match con Cremonese

(Di martedì 3 gennaio 2023) (Adnkronos) – Lantus senza Angel Dicontrodomani, nelvalio per la 16esima giornata di Serie A. L’argentino, appena rientrato dopo il trionfo ai Mondiali di Qatar 2020, non è tra i convocati. Assente anche Dudan Vlahovic e semprePaul Pogba, che non ha ancora giocato un minuto ufficiale dal suo ritorno a Torino. L’elenco dei convocati: Szczesny, Bremer, Locatelli, Danilo, Chiesa, McKennie, Alex Sandro, Milik, Gatti, Kostic, Kean, Miretti, Pinsoglio, Rugani, Rabiot, Soulé, Paredes, Perin, Barbieri, Iling-Junior, Fagioli e Barrenechea. Funweek.

Commenta per primo L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani con la Cremonese. La sorpresa è l'assenza di Angel Di, diversamente da quanto annunciato dal tecnico in conferenza stampa ( QUI tutte le dichiarazioni). Regolarmente presente, invece, l'altro argentino Paredes.