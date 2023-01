Juve | Di Maria e Paredes sono tornati | tutta la verità su presente e futuro dei due argentini | Primapagina

(Di martedì 3 gennaio 2023) 2023-01-03 00:30:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: I campioni del Mondo. Erano attesi entro il 30 dicembre, hanno concordato con ladi scavallare ancora Capodanno per presentarsi solo oggi (2 gennaio) alla Continassa. Una decisione che ha rafforzato il partito di chi ha visto in Angel Die Leandrodue giocatori più focalizzati su altro (vedi Mondiale) che non sulla, il contributo alla causa bianconera d’altronde è stato fin qui marginale a dir tanto. Ora peròe pure di loro ci sarà bisogno fino al termine della stagione. Gli obiettivi dellanon cambiano nonostante la rivoluzione societaria in atto, la qualificazione Champions è quello da non fallire, arrivare fino in ...

Tuttosport

Una decisione che ha rafforzato il partito di chi ha visto in Angel Die Leandro Paredes due giocatori più focalizzati su altro (vedi Mondiale) che non sulla, il contributo alla causa ...Leggi anche, rientrano Paredes e Di: le ultime Calcio: Inter, distrazione muscolare per Brozovic Non è tutto: Demiral non è al meglio e potrebbe dare forfait , oggi si è allenato solo ... Juve-Di Maria, al via l'atto secondo: quando rientra e il futuro Di Maria Paredes Juventus. Di Maria e Paredes, tifosi infuriati sui social. Il permesso speciale di cui hanno goduto i due campioni del mondo non ha reso felici i sostenitori della Juventus, considera ...Giornata di lavoro per la Juventus nel centro sportivo della Continassa con tutta la rosa a disposizione dopo gli ultimi arrivi di Leandro Paredes e Angel Di Maria. I bianconeri si sono focalizzati su ...