(Di martedì 3 gennaio 2023) (Adnkronos) –ntus domani (ore 18:30) in campo allo Zini contro la Cremonese alla ripresa del campionato. Giornata di vigilia oggi e si è svolta la conferenza stampa di mister Allegri, che ha parlato così degli infortunati e di chi invece èto: “Pogba sta correndo, la cosa più importante è che il ginocchio non dà fastidio; se procede così nel giro di quindici o venti giorni può essere con la squadra. Chiesa sta meglio e ha lavorato con la squadra, è pronto per un segmento di gara. Domani le sostituzioni saranno importanti. Sono tornati Paredes e Di Maria, stanno discretamente bene. Szczesny oggi valuterò se farlo rientrare o meno. Vlahovic devere, speriamo di riaverlo in breve tempo”. Fantacalcio.it per Adnkronos L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

... laè forte e lo sappiamo ma vogliamo giocarcela dando il massimo. Ho chiesto ai calciatori ... È offensivo per la Cremonese come società, perinveste, ma lo è anche perdomani fa quasi 800 ...... valutando individualmente i calciatori tratornava dal mondiale eera stato in vacanza. ... Con laStabia è venuto fuori un bel match, sia Kvara che Lobo hanno fatto una prestazione di ... Juve, chi recupera per Cremona Adnkronos) - Juventus domani (ore 18:30) in campo allo Zini contro la Cremonese alla ripresa del campionato. Giornata di vigilia oggi e si è svolta la conferenza stampa di mister Allegri, che ha ...Ciro Venerato, giornalista Rai, ha parlato del calciomercato del Napoli e tanto altro a “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio.