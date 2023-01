Juve | Allegri | 'Pogba? Se tutto va bene ancora 15-20 giorni Argentini convocati Chiesa | il rinnovo di Rabiot | l'inchiesta'

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Massimiliano, allenatore della Juventus , parla in conferenza stampa alla vigilia del match in trasferta con la Cremonese, primo match ufficiale dei bianconeri nel 2023. CREMONESE - 'Aspettative Buon ...... possibilmente da protagonista, alla risalita in classifica della, dopo un avvio di stagione ...fanno il loro ingresso in campo alla Continassa per rimettersi a disposizione di MassimilianoL'allenatore della Juve alla vigilia della ripresa: "La differenza la fa l’attenzione mentale: dopo 52 giorni di stop dobbiamo essere bravi a rientrare subito nel clima partita" ...Sono tornati, decisamente felici, forse rilassati, forse troppo, sicuramente possono e forse devono essere un valore aggiunto per la Juventus, da subito Lo scopriremo oggi. Angel Di Maria ...