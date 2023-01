Jeremy Renner | trapelano indiscrezioni sulla dinamica dell’incidente

Leggi su 361magazine

(Di martedì 3 gennaio 2023) secondo quanto riportato dal network Tmz Le condizioni di, interprete di uno degli Avengers, restano critiche ma stabili. L’attore hollywoodiano è stato sottoposto ad un delicato intervento in seguito alle ferite riportate nell’incidente presso la sua abitazione. Sembra che l’attore stesse operando con uno spazzaneve, per liberare casa dalla grande quantità di neve caduta nei giorni precedenti il Capodanno. Ufficialmente non sono stati forniti dettagli dalla famiglia e dal portavoce dell’attore, ma il noto network TMZ parla di un trauma toracico e diverse ferite ortopediche riportate mentre utilizzava uno spalaneve. Laprecisanon è stata ancora nota, ma sempre Tmz aggiunge particolari sui primi soccorsi. Leggi anche:, attore degli ...