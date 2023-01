Jeremy Renner degli Avengers operato | ma resta in rianimazione | condizioni critiche

(Di martedì 3 gennaio 2023) L'attore statunitense ha avuto un incidente domenica scorsa, mentre stava spalando la neve fuori dalla sua casa di Reno, in Nevada. Era stato trasportato in aereo in ...

Best Movie

L'attore statunitense ha avuto un incidente domenica scorsa, mentre stava spalando la neve fuori dalla sua casa di Reno, in Nevada. Era stato trasportato in aereo in ...... Chiara Camerra che porta in tribunale Tara Gabrieletto per lesioni alla figlia e il grave incidente sulla neve per l'attore. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 3 gennaio 2023: ... Jeremy Renner: emergono i drammatici dettagli della dinamica dell'incidente. E spunta anche un filmato dei soccorsi ... Milano, 3 gen. (askanews) - Jeremy Renner, famoso per essere l'interprete di 'Occhio di Falco' nei film Marvel, è ricoverato in terapia intensiva.Sono ancora gravi ma stabili le condizioni di Jeremy Renner, l’attore di Hollywood vittima di un drammatico incidente sulla neve nella giornata di domenica 1 gennaio. Intanto emergono i primi drammati ...