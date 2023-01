James Gunn ha deciso di chiarire e smentire alcune voci sulla DC con una serie di tweet

Leggi su movieplayer

(Di martedì 3 gennaio 2023) Attraverso alcuni recentiha volutouna volta per tuttee informazioni riguardanti l'attuale DC.ha recentemente rivelato qualche dettaglio in più sull'attuale situazione dei progetti della DC attraverso unadicondivisi con i suoi follower. Tra i messaggi pubblicati online ci sono così preferenze personali, ma anche smentite su lavori e situazioni in corso.hadi soddisfare la curiosità dei suoi fan rispondendo adloro domande postegli sui social. Fra le altre cose è emerso il suo personale apprezzamento per laDoom Patrol di HBO Max, e il ...