Ivan Orfei minacciato dopo l’incidente con la tigre | “Non maltrattiamo gli animali | a molti ho fatto cambiare idea”

(Di martedì 3 gennaio 2023) Deve continuare a sottoporti a cure antibiotiche con farmaci disponibili soltanto in ospedale, “altrimenti a quest’ora sarei già tornato a casa”, afferma, il 31enne domatore aggredito da una delle tigri del circo “Amedeo” durante la tappa di Lecce lo scorso 29 dicembre. “A causa dei morsi, ho riportato un grosso buco vicino al collo e altri tre sulla schiena. Ho anche altri buchi su gamba e polpaccio. Graffi e morsi diportano con loro molte infezioni pericolose”, dice oggi in un’intervista al Corriere della Sera. Le sue condizioni generali sono buone, nonostante il grande spavento. Ha ripercorso quei momenti concitati, ripresi da alcuni spettatori presenti sulle tribune, con i video che hanno rapidamenteil giro del web: “Sono stato abbastanza lucido a controllare quello ...

" L'aggressione di cui è stato vittimadurante la sua esibizione con una tigre non fa che confermare come sia necessaria, da subito, una legge nazionale che vieti gli spettacoli circensi che utilizzino animali ". Lo ribadisce l'......