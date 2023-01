Italiano | “Sono finite le amichevoli Domani vogliamo i tre punti”

(Di martedì 3 gennaio 2023) Le parole del tecnico gigliato dalla sala stampa del Franchi. RIPRESA – “Ci aspetta un periodo tosto, avremo tante partite da affrontare in breve tempo. Cercheremo di ricominciare come avevamo concluso. La nostra intenzione è quella di ripartire subito con la giusta mentalità”. CASTROVILLI – “Abbiamo recuperato un ragazzo che ha sofferto tanto.felice per lui, sta bene, il ginocchio a guarito. Gaetano deve solo ritrovare la condizione. Sto cercando piano piano di rimetterlo in moto”. AMRABAT – “Fa piacere vedere un nostro calciatore ricevere tanti apprezzamenti. Al mondiale ha dimostrato il suo valore contro campioni assoluti. Sofyan è tornato carico, e in quella zona del campo abbiamo avuto la conferma che può fare veramente la differenza”. GONZALEZ, SOTTIL – “Aspettiamo il rientro delle nostre frecce di valore. Nico tra qualche giorno inizierà a lavorare con il ...

articolo21

Ma c'è un pericolo cui essiesposti e del quale non si parla mai, un pericolo anche più grave ... È il finire nelle grinfie di questo mostro, lo Stato, che in nome del popoloistituisce, ...... nonché autore di alcuni dei più grandi successi del popdi questi anni, da "Sesso ... "C'è qualcuno che si ammazza/ Ho la soluzione in tasca/ Non chiamo l'ambulanza, filmo/ Mitagliato ... Caro Signor G, ma io mi sento italiano Sono tanti, e a volte anche non scontati, i giocatori italiani che si trovano all’estero per quel che concerne la pallacanestro italiana. In questa stagione diversi hanno fatto ritorno nel nostro Paes ...Dopo le critiche all’Italia e alla sua decisione di testare per il Covid i passeggeri in arrivo dalla Cina ora l’Unione Europea fa una ...