Ita | un decreto per la ‘sovranità nazionale’ brucia altre risorse pubbliche Di nuovo

(Di martedì 3 gennaio 2023) Eh sì, è proprio “strategica” Ita Airways! Va mantenuta saldamente in mani italiane visto che, da e per il Belpaese, ha una quota irrisoria di mercato del 4%. Per questo, sotto Natale, il governo ha varato ilche regolerà, per l’ennesima volta, il dossier di Ita Airways. Si poggia sulla parola d’ordine: per la “sovranità nazionale”. In poche parole la maggioranza delle azioniè blindata, quindi il controllo sulle scelte “strategiche, a Lufthansa il ruolo di partner industriale di minoranza anche con aumenti di capitale. Si continuano are, entro marzo altri 250 milioni di euro, visto che l’aviolinea perde oltre 1,5 milioni al giorno. Del resto i costi sono nettamente superiori ai ricavi. Per Ita un volo di mille km costa 80 euro a ...

Ilprevede che "la cessione della partecipazione inSpa è effettuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite trattativa diretta limitata ai soggetti che singolarmente o nell'...Ilper la vendita dicita espressamente il " preminente coinvolgimento nella gestione della compagnia aerea offerente " anche per quote di minoranza. In quest'ottica ciò che può accedere ... Ita Airways, il decreto sulla vendita è in «Gazzetta Ufficiale»: via alle offerte (a partire da quella di... E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm che fissa le modalità per la privatizzazione per l'Ita. Tra le norme la possibilità di ingresso con una quota di minoranza, anche tramite uno o più au ...