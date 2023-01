Ita | pubblicato il Dpcm | riparte iter privatizzazione

(Di martedì 3 gennaio 2023) Via libera alla nuova procedura per le dimissioni di Ita. E' statoin Gazzetta Ufficiale ilche fissa le modalità per la. Tra le norme la possibilità di ingresso con una quota di minoranza, anche tramite uno o più aumenti di capitale. E' previsto ...

RaiNews

Via libera alla nuova procedura per le dimissioni di. E' statoin Gazzetta Ufficiale il Dpcm che fissa le modalità per la privatizzazione. Tra le norme la possibilità di ingresso con una quota di minoranza, anche tramite uno o più aumenti ...ROMA.in Gazzetta Ufficiale il Dpcm del 22 dicembre scorso sulla privatizzazione di. Il decreto prevede che la procedura di dismissione della partecipazione nell'ex compagnia di bandiera sia ... Ita: pubblicato il decreto, riparte l'iter della privatizzazione Via libera alla nuova procedura per le dimissioni di Ita. E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm che fissa le modalità per la privatizzazione. (ANSA) ...Pubblicato il dpcm che regola la privatizzazione della compagnia aerea tricolore. Al soggetto privato viene riconosciuto il ruolo «preminente» nella gestione di Ita ...