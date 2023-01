Ita | Dpcm per privatizzazione in Gazzetta Ufficiale | può ripartire la trattativa con Lufthansa

Agenzia ANSA

stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ilper la privatizzazione di, esaminato nel Consiglio dei ministri dello scorso 21 dicembre. Il decreto prevede che "la cessione della partecipazione inSpa è effettuata dal Ministero dell'..., pubblicato il: riparte l'iter per la privatizzazione. Lufthansa in pole Aereo perde contatto radio e scatta l'allarme, decollo immediato per 2 Eurofighter: cosa è successo L'incidente L'... Ita: pubblicato il Dpcm, riparte iter privatizzazione E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm che fissa le modalità per la privatizzazione per l’Ita. Tra le norme la possibilità di ingresso con una quota di minoranza, anche tramite uno o più au ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...