Ita Airways verso la privatizzazione | cosa può succedere ora

TGCOM

va verso la privatizzazione. Il decreto pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale e risalente al 22 febbraio apre la strada al ritorno in mani private della compagnia di bandiera erede di ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia Riparte l'iter di privatizzazione di, la compagnia aerea italiana di bandiera che ha sostituito Alitalia nell'autunno 2021. È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm che fissa le modalità della procedura, ... Ita Airways, pubblicato il Dpcm: riparte l'iter per la privatizzazione Leggi su Sky TG24 l'articolo Ita, pubblicato Dpcm: riparte iter privatizzazione. Via alle offerte, Lufthansa in pole ...Si apre la strada per il ritorno in mano privati della compagnia di bandiera erede di Alitalia. Dall'ingresso dei tedeschi di Lufthansa alla possibilità del tandem AirFrance-Klm: il destino della comp ...