Ita Airways | riprende iter privatizzazione | si attende l’offerta di Lufthansa

(Di martedì 3 gennaio 2023) È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Dpcm per ladi Ita, esaminato nel Consiglio dei ministri dello scorso 21 dicembre. Il decreto prevede che “la cessione della partecipazione in ITA Spa è effettuata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite trattativa diretta limitata ai soggetti che singolarmente o nell’ambito di un raggruppamento hanno partecipato alla procedura” di selezione dei soggetti interessati. “Nell’ambito degli offerenti – precisa il provvedimento – deve essere necessariamente presente una compagnia aerea che deve acquisire la maggioranza del capitale oggetto di ciascuna fase dell’operazione” e l’offerente “deve garantire che anche alla data dell’uscita” del Mef dal capitale di Ita, “la maggioranza del capitale di questa sia detenuto da una compagnia aerea”.unica ...

