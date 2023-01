Israeliana accoltellata a Roma Termini | identificato l' aggressore | è un giovane polacco

(Di martedì 3 gennaio 2023) Grazie ai video ripresi dalle telecamere sia interne sia esterne della Stazione dil'che ha accoltellato unala sera del 31 dicembre sarebbe stato; si tratta di un ragazzo di origini polacche di 25 anni, un senzatetto. Ilè attualmente ricercato per l'accusa di tentato omicidio ed è stata esclusa l'ipotesi terrorismo. La polizia di Stato sta lavorando insieme alla Procura per far luce sul caso della ragazza di 24 anni rimasta ferita allo scalo ferroviario principale dimentre stava prendendo i biglietti del treno. «Mia figlia Abigail ora sta bene ma è sotto choc, non vuole parlare di ciò che è successo a San Silvestro alla Stazionee rivivere quei momenti. Ma ...

Agenzia ANSA

"È l' opera di un folle ". Così, il prefetto di Roma, Bruno Frattesi , classifica l'aggressione ai danni di Abigail Dresner, la 24ennea sangue freddo la sera del 31 dicembre scorso alla stazione Termini da un giovane polacco . "Alla luce dei documenti che ho letto, penso si tratti di questo", ha detto il ...... Aleksander Mateusz Chomiak, l'uomo che ha accoltellato Abigail Dresner, turistache ... Subito dopo l'aggressione, la giovane ha affermato di non conoscere l'uomo che l'ha, e di ... Giovane israeliana accoltellata a Roma, identificato l'aggressore: è un 25enne polacco Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il ragazzo, oltre ad avere precedenti di polizia nel suo Paese d'origine, in passato sarebbe stato già identificato anche dalle autorità italiane ...