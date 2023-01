Isola d’Elba | bambino aggredito da cane | ferite al volto

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 3 gennaio 2023) Era in vacanza con la propria famiglia all’quando è statoda undi grossa taglia di proprietà di alcuni amici dei suoi genitori. Protagonista della vicenda è un bimbo di 6 anni di nazionalità tedesca che è stato azzannato oggi al viso in una zona del comune di Rio. Soccorso dal personale del 118 è stato trasferito all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze in codice d’urgenza giallo.Indagini in corsoAl vaglio degli inquirenti la dinamica che ha portato all'aggressione. Probabilmente ilha involontariamente infastidito ilche si è rivoltato contro di lui. Il piccolo ha riportato una ferita profonda sul sopracciglio sinistro ed un taglio sulla parte destra della fronte.