Agenzia ANSA

Ilha rivelato alcuni dettagli raccapriccianti della tortura che Hosseini ha subito in ... Oggi la Corte Suprema dell'non ha accolto l'appello di Mohammad Mehdi Karmi e di quello di Mehdi ...D'altra parte mentre la legge stabilisce il discrimine tra ciò che è '' o 'illegale' e la ... Gli sguardi impauriti dei calciatori iraniani durante l'inno nazionale (l'è una delle nazioni ... Iran: legale manifestante denuncia,Hosseini torturato in carcere ... Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Avviata la nuova fase del programma Nazer-1, che prevede l’invio di un «promemoria» via SMS ai proprietari della macchina e a chi trasgredisce – E sarebbe ripreso anche il pattugliamento per le strade ...