Iran | le immagini shock di Mehdi inviate all’amico di Bologna prima di morire I segni delle torture in carcere e il messaggio all’Italia – Il video

(Di martedì 3 gennaio 2023) Aveva chiesto di mostrare ipercosse all’ambasciatore d’Italia.Zare Ashkari, l’ex studente dell’Università dimorto venti giorni dopo l’uscita dala seguitosubite in, aveva inviato una un amicoiano residente a, Roozbeh Sohrabianmehryazdi, per mostrargli idel pestaggio e fare un appello. «Questo è per l’ambasciatore di Italia», dice il giovaneiano mentre mostra le profonde ecchimosi, rosse e violacee, sparse su tutto il suo corpo, in particolare su entrambe le braccia, gambe e sulla schiena. Il, che contiene solo quel ...

Le condanne di Teheran A oltre quattro mesi dall'inizio delle proteste in, la magistratura ha fatto di sapere oggi 3 gennaio, di aver condannato 16 persone per l'uccisione di un membro delle ...Lesono state riprese dalle telecamere di sicurezza e l'uomo è ricercato. Si ignora per ... Una corte della città di Sari,, ha condannato a morte un 18enne, Mehdi Mohammadi - Fard ... Iran, le immagini shock di Mehdi inviate all'amico di Bologna prima ... Nel montato momenti di vita quotidiana del giovane "Baradaram", "fratello mio", con accanto una rosa appassita. Due parole in italiano, una sola in persiano, sono quelle scelte dal fratello di Mehdi Z ...