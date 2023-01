Iovino Officine Verticali Nord | “Tempi brevi | costi contenuti e maggiore sicurezza | tutti i vantaggi dell’edilizia su fune”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 3 gennaio 2023) (Adnkronos) – L’azienda offre diversi servizi, dalle ristrutturazioni alla manutenzione di tetti e gronde, alla pulizia di vetri ad alta quota Roma, 3 gennaio 2023 – I diversi bonus previsti negli ultimi anni hanno fatto aumentare in maniera esponenziale gli interventi edilizi, con piccoli e grandi cantieri aperti in tutta Italia. E accanto alla richiesta di servizi tradizionali è aumentata anche quella per interventi realizzati su, dei quali risultano evidenti i. “Lavorando susi limitano in modo consistente iper le opere provvisionali, dal momento che non è necessario realizzare ponteggi. E questo – spiega Maurizio, titolare insieme a Flavio Zanini di, azienda romana fondata nel 2016 che ...