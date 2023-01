Inzaghi | 'Skriniar innamorato dell'Inter | ecco com'è tornato Lukaku Ho dubbi di formazione in attacco'

Calciomercato.com

Prima un flessore, ora un polpaccio (il sinistro),spera di averlo per la Supercoppa col ... 7 gol), 6 su 6 in Champions (5 da titolare, con 1 gol a Barcellona), soloha giocato quanto ...La gabbia diche fa affidamento sul fatto cheha già fermato Insigne, poi gli altri due daranno una mano Mg Cremona 09/10/2022 - campionato di calcio serie A / Cremonese - Napoli / foto Matteo ... Inter, Inzaghi: 'Skriniar non mi preoccupa. Lukaku tornato con ... “L’Inter è una squadra di livello top, ha la grande capacità di dilatare il campo. Il tecnico partenopeo: "Siamo consapevoli di ciò che sappiamo fare in campo, su questo svilupperemo le prossime gare" ...Terminata la lunga pausa invernale, l' Inter si prepara a tornare in campo. Il primo avversario dei nerazzurri del 2023 sarà il Napoli, una sfida fondamentale per la stagione dei nerazzurri. Alla vigi ...