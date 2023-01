Inzaghi | «Sarà fantastico quando non guarderemo più l’arbitro designato a dirigere le partite»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 3 gennaio 2023) L’allenatore dell’Inter, Simone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Napoli, prima sfida di campionato per i suoi ragazzi dopo la pausa per il Mondiale in Qatar. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Prima domanda: un successo domani che valore avrebbe?: “Non vediamo l’ora di ripartire. Abbiamo grande voglia di scendere in campo, la gara dell’anno scorso è stata molto emozionante e ci ha dato grande slancio per i mesi successivi. Sappiamo che affrontiamo una grandissima squadra, che a oggi è l’unica imbattuta in Europa, ma abbiamo tanta voglia”. Per voi è un dentro o fuori? “È una partita importantissima, dove la tensionedalla nostra parte. Però io non la chiamerei tensione, ma il bello del calcio è disputare queste“. Come stanno gli attaccanti? ...