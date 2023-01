Inzaghi | “Rimonta scudetto possibile Contro il Napoli partita di livello | siamo uniti vogliamo vincerle tutte”

(Di martedì 3 gennaio 2023)ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-valida per la 16esima giornata di Serie A. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Calcio in Pillole

Lascudetto è possibile, parola di Simone. L'allenatore dell'Inter si prepara al big match in programma domani a Milano contro il Napoli capolista. I nerazzurri sono a - 11 dalla vetta e ...Come stanno gli attaccanti: 'Posso dire che finalmente, dopo tanto tempo, ho quattro ... Crede ancora nellascudetto 'Sì, mancano 23 partite alla fine e ci sono tanti punti in palio. L'... Inzaghi: “Rimonta possibile, mancano 23 partite”- CIP L'allenatore alla vigilia del big match contro il Napoli: "Lukaku è tornato con grande voglia, ci migliorerà". L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, carica i suoi alla vigilia del big match di doma ...«Se credo ancora alla rimonta scudetto Assolutamente sì, mancano 23 partite alla fine, ci sono tantissimi punti in palio. L'Inter come le altre che stanno inseguendo hanno tutti ...