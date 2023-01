Inzaghi “Napoli migliore d’Europa | ma l’Inter ci crede”

(Di martedì 3 gennaio 2023) APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – “Ci crediamo assolutamente”. Simonevede ancorain corsa per lo scudetto. Domani il campionato riprende dopo la lunga sosta Mondiale e i nerazzurri ricevono a San Siro la capolista, avanti di 11 punti. “Mancano 23 partite alla fine, quindi ci sono tantissimi punti in palio e, come le altre che stanno inseguendo, hanno la voglia di accorciare il terreno contro un’avversaria che in questo momento è lain Europa – spiega il tecnico in conferenza stampa -. Bisogna fare i complimenti ale a Spalletti per quello che stanno facendo, ma tutte le inseguitrici hanno ancora la speranza di accorciare. Noi siamo un gruppo unito, compatto, con tifosi straordinari e che vuole vincere tutte le partite senza andare a vedere ...

