Inzaghi “Napoli migliore d' Europa | ma l' Inter ci crede”

(Di martedì 3 gennaio 2023) APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – “Ci crediamo assolutamente”. Simonevede ancora l'in corsa per lo scudetto. Domani il campionato riprende dopo la lunga sosta Mondiale e i nerazzurri ricevono a San Siro la capolista, avanti di 11 punti. “Mancano 23 partite alla fine, quindi ci sono tantissimi punti in palio e l', come le altre che stanno inseguendo, hanno la voglia di accorciare il terreno contro un'avversaria che in questo momento è lain– spiega il tecnico in conferenza stampa -. Bisogna fare i complimenti ale a Spalletti per quello che stanno facendo, ma tutte le inseguitrici hanno ancora la speranza di accorciare. Noi siamo un gruppo unito, compatto, con tifosi straordinari e che vuole vincere tutte le partite senza ...

