Inzaghi | “Napoli miglior squadra d’Europa ma noi siamo motivati”

(Di martedì 3 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSimoneha presentato in conferenza stampa il big match in programma domani sera a San Siro contro il. Le parole del tecnico dell’Inter alla vigilia della sfida che interromperà il lungo digiuno causato dalla sosta per Qatar 2022. Voglia – “Non vediamo l’ora di ripartire, abbiamo una grande voglia di scendere in campo. Quella dello scorso anno fu una partita emozionante e ci diede un grande slancio nei mesi successivi. Affronteremo l’unicaimbattuta in Europa, un grande avversario e conosciamo le difficoltà del match”. Dentro o fuori – “Chiaramente è una partita importantissima dove la tensione sarà più dalla nostra parte. E’ il bello del calcio poter giocare partite del genere”. Attacco – “Posso dire che finalmente dopo tanto tempo ho quattro attaccanti disponibili, cosa che non mi era ...

L'Inter, quindi, rispetto al. Simonein conferenza stampa parla in avvicinamento di partita: "Affrontiamo una grandissima squadra, unica imbattuta in Europa dopo le sconfitte di ...1 Simoneè pronto alla grande sfida di mercoledì sera a San Siro. L'allenatore dell'Inter ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia del posticipo contro ilprimo in classifica con 11 punti ...L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli ...Terminata la lunga pausa invernale, l' Inter si prepara a tornare in campo. Il primo avversario dei nerazzurri del 2023 sarà il Napoli, una sfida fondamentale per la stagione dei nerazzurri. Alla vigi ...