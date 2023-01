Inter-Napoli | Spalletti schiera Ndombele dal primo minuto

La Gazzetta dello Sport

... ha parlato della prossima sfida del campionato di Serie A contro ilDa buon conoscitore (e ammiratore) di Luciano Spalletti, Radja Nainggolan presentasu La Gazzetta dello ...E in coda la madre di tutte le sfide,. Nelle 15 giornate andate in scena tra il 13 agosto e il 13 novembre 2022 ben 124 giocatori sono stati vittime di infortuni muscolari. Un numero ... L'Inter e il tira e molla con Skriniar: non rinnova, ma il capitano (anche col Napoli) è sempre lui "Chi può insidiare il Napoli in questo momento Per cuore dico il Milan, perché ha una squadra tosta, completa; ha avuto qualche battuta d'arresto, ma è sempre lì, a lottare. Poi, dico… Leggi ...Sport - Calciomercato Inter e Juventus, le quote sul suo possibile trasferimento calamitano l'attenzione mediatica. Il dato che svela .... Iniziata ufficialmente la ...