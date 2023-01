Inter-Napoli | Spalletti in conferenza stampa | “Durante la pausa fatto quello che dovevamo fare”

(Di martedì 3 gennaio 2023) Lucianoinalla vigilia diGiornata di vigilia per ildi Lucianoche domani affronterà l’allo stadio Giuseppe Meazza nella sedicesima giornata della Serie A 2022/2023. L’allenatore dei partenopei ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consuetapre-partita. Ecco le sue parole. Come sta la squadra? E’ pronta? “In questo periodo di break abbiamoche, lavorando in profondità su tutte le qualità che servono, valutando individualmente i calciatori tra chi tornava dal mondiale e chi era stato in vacanza. Perche abbiamo visto le risposte ...

Tutto Napoli

La numero 6 del Milan di Franco Baresi , la numero 3 dell'di Giacinto Facchetti ma anche la numero 10 della Roma di Totti o quella deldi Maradona: tutti reperti storici, indimenticabili, veri e propri feticci amatissimi dai tifosi. Tutte maglie ...Commenta per primo Simone Inzaghi è pronto alla grande sfida di mercoledì sera a San Siro. L'allenatore dell'ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia del posticipo contro ilprimo in classifica con 11 punti di vantaggio sui nerazzurri: Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in ... Gazzetta - Il motivo per cui è stato scelto il milanese Sozza per Inter-Napoli Terminata la lunga pausa invernale, l' Inter si prepara a tornare in campo. Il primo avversario dei nerazzurri del 2023 sarà il Napoli, una sfida fondamentale per la stagione dei nerazzurri. Alla vigi ...SERIE A - Alla vigilia della sfida di campionato contro l'Inter, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha risposto alle domande della stampa nella sala conf ...