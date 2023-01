Inter-Napoli | probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

(Di martedì 3 gennaio 2023) Riprenderà con una sfida di fuoco il campionato di. Nerazzurri e partenopei, dopo la lunga sosta per i Mondiali in Qatar, si affronteranno infatti tra loro a San Siro (fischio d'inizio alle 20.45 di mercoledì 4...

La Gazzetta dello Sport

A caccia dei gol scudetto. Da domani al Meazza ricomincia la corsa al titolo deldi Spalletti. Contro l', nel primo match del 2023, il tecnico azzurro vuole iniziare così come ha finito. Sarebbe il massimo, infatti, se si riuscisse a vincere anche questo scontro ...E domanicon tutto il resto! Everton - Brighton 2 (quota 2,15) Espanyol - Celta Vigo over (2,05) Levante - Getafe 2 (3,10) Terno da 13,6 volte la posta. L'Inter e il tira e molla con Skriniar: non rinnova, ma il capitano (anche col Napoli) è sempre lui "Una scalata per tre": titola così questa mattina il Corriere della Sera su Milan, Inter e Juventus, che da domani riprenderanno tutte e tre la caccia al Napoli capolista.Riparte il campionato dopo la lunga sosta per il Mondiale in Qatar e l'Inter avrà subito di fronte l'avversario peggiore, il Napoli Andrea Della Sala Riparte… Leggi ...