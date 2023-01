Inter-Napoli | la sentenza di Mazzoleni su Sozza | “Ha interesse”

E se all'riesce il colpo di frenare il, la Juventus può pensarsi allo scontro diretto del 13 gennaio (un venerdì, per chi ci crede) in una classifica anche migliore di questa, restaurata ...Commenta per primo L'allenatore delLuciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro l', di scena alle 20.45 allo stadio San Siro. Nessuna novità per quanto riguarda il club partenopeo, con ...Javier Zanetti, vice presidente e leggenda dell’Inter, ha parlato al canale ufficiale della Lega Serie A della squadra di quest’anno e del lavoro del ... La partita tra Camerun e Burkina Faso aprirà ...A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale ...