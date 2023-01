Inter-Napoli | Inzaghi | “Credo allo Scudetto Non ho dubbi su Skriniar”

(Di martedì 3 gennaio 2023) “Non vediamo l’ora di ripartire, abbiamo grande voglia di scendere in campo. La partita dell’anno scorso fu emozionante, ci diede grande slancio. Se è un dentro o fuori? Si tratta di una gara importantissima, la tensione sarà più dalla nostra parte, ma è bello disputare partite del genere., ci sono tanti punti in palio e c’è voglia di accorciare il terreno. Ilin questo momento è la miglior squadra d’Europa, merita i complimenti”. Lo ha detto il tecnico dell’Simonealla vigilia della sfida contro il. L’allenatore non svela le sue carte in attacco, ma non si nasconde: “Finalmente ho i quattro attaccanti disponibili. Nel 2022 non li ho mai avuti, Lautaro è arrivato negli ultimi quattro giorni e si è allenato bene. Anche ...

Tutto Napoli

L', quindi, rispetto al. Simone Inzaghi in conferenza stampa parla in avvicinamento di partita: "Affrontiamo una grandissima squadra, unica imbattuta in Europa dopo le sconfitte di ...- "L'è una squadra top, negli ultimi tre anni e mezzo ha fatto investimenti da top club in Europa, hanno la capacità di dilatare facilmente il campo sia per ampiezza che per profondità, è ... Gazzetta - Il motivo per cui è stato scelto il milanese Sozza per Inter-Napoli L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli ...NAPOLI – “Quella contro l’Inter è una grande sfida. Sono questi i confronti più importanti. Se li affrontiamo al meglio, diventeremo grandi. Non è ...