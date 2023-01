Inter-Napoli gli expected goals ‘svelano’ già il risultato finale

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Radja Nainggolan gioca. Il centrocampista belga ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport : 'Non mi sorprende ilprimo in classifica, ha giocato il miglior calcio spettacolare. Spalletti è uno dei ...Ma il livornese sa che si tratta di un appuntamento da non fallire, per iniziare l'anno subito con il piede giusto e magari provare a sfruttare il big match di San Siro traper ... L'Inter e il tira e molla con Skriniar: non rinnova, ma il capitano (anche col Napoli) è sempre lui GRANDE VOGLIA – Romelu Lukaku dopo l’infortunio è tornato a disposizione dell’Inter e non vede l’ora di tornare a giocare per dimostrare di meritare la conferma… Leggi ...Il campionato riparte con un big match e Spalletti arriva a San Siro a sfidare la sua ex squadra dopo avere battuto l’Udinese e portato il Napoli a undici vittorie consecutive, striscia vincente che h ...