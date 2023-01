Inter | la conferenza di Inzaghi LIVE

CalcioNapoli24

È un Luciano Spalletti in grandissima forma, quello di stamattina per lapre gara contro l'. 'Squadra di livello top, ha la grande capacità di dilatare il campo. È una squadra che sa chiudersi, ha grandi qualità tecniche e grande fisicità. Dobbiamo essere ...(Photo by Giuseppe CACACE / AFP) Nellastampa della vigilia di- Napoli , l'allenatore del Napoli , Luciano Spalletti, ha risposto anche ad una domanda su Pelé. In particolare, ... Inter-Napoli: Spalletti in conferenza stampa | DIRETTA A breve avrà inizio la conferenza stampa di Simone Inzaghi, alla vigilia di Inter-Napoli prevista per mercoledì 4 gennaio 2023 alle 20:45.Occhi puntati sul big match tra Inter e Napoli, sfida importante in ottica scudetto. Alla vigilia della partita in conferenza stampa ha parlato l’allenatore degli azzurri Luciano Spalletti. Di seguito ...