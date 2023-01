Inter | Inzaghi pensa a Smalling per la difesa | in quota spunta anche l’opzione Scalvini

(Di martedì 3 gennaio 2023) La mancata risoluzione della questione Skriniar, che ancora non ha accettato il rinnovo di un contratto in scadenza il prossimo giugno, non...

DUE CHARTER L'giocherà con la prima maglia, quella nerazzurra, il Milan indosserà... il ... dopo il match in trasferta contro il Lecce, quelli dida Malpensa, dopo la sfida contro l'...Segue a grossa distanza il Milan campione in carica e attualmente se condo in classifica, per cui il bis in campionato va da 6 a 6,25, mentre a ruota c'è l'di Simonea 7. Il trionfo ...Inter-Napoli chiuderà la 16^ giornata di Serie A, il primo turno di campionato dopo la lunga sosta di quasi due mesi a causa del Mondiale. Quella tra Inzaghi e Spalletti sarà ...Interviste 3 Gennaio 2023 Fonte: Mediaset "Il divario con il Napoli è importante. Dobbiamo fare qualcosa di straordinario, ma c'è grande fiducia e speranza" Vietato sbagliare. Domani sera l'Inter ripa ...