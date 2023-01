Inter | forte concorrenza del Bayern Monaco per Sommer

(Di martedì 3 gennaio 2023) Le ultime su Yann, portiere svizzero di proprietà del Borussia Moenchengldbach che piace adSecondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’sta continuando il suo pressing per Yann. Il portiere svizzero è in scadenza con il Borussia Moenchengldbach ed il club nerazzurro vorrebbe portarlo in Serie A a parametro zero. Nelle ultime ore c’è stato però ilpressing del, a caccia di un portiere fin da subito dopo l’infortunio di Manuel Neuer. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le ultime su Yann Sommer, portiere svizzero di proprietà del Borussia Moenchengldbach che piace ade Bayern Monaco Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'sta continuando il suo pressing per Yann Sommer. Il portiere svizzero è in scadenza con il Borussia Moenchengldbach ed il club nerazzurro vorrebbe portarlo in Serie A a ...